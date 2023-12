Giallorossi a caccia del 1° posto nel girone: obbligatorio vincere e sperare nel passo falso dello Slavia Praga. Turnover per Mourinho che affianca Belotti a Lukaku. In mezzo si rivedono Sanches, Bove e Aouar, dietro arretra Cristante con Celik e Llorente. Sheriff ultimo e già eliminato con Ankeye in attacco. Diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

LA ROMA VINCE IL GIRONE SE…