Un poker per chiudere la prima fase dell'Europa League e per lanciare un avviso alle altre pretendenti: l'Atalanta c'è anche in Europa. La squadra di Gasperini batte il Rakow per 4-0 nonostante l'ampio turnover. Nerazzurri in vantaggio con Muriel, nel primo tempo arriva anche il raddoppio del giovane Bonfanti. Nella ripresa ancora Muriel fa 3-0 e nel recupero De Ketelaere arrotonda il risultato