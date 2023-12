Giallorossi destinati al playoff di Europa League dopo il 2° posto nel girone, vinto dallo Slavia Praga che travolge il Servette. Quinto gol in Europa League del solito Lukaku, servito da Zalewski che ispira anche il raddoppio di Belotti. Risultato maturato all'Olimpico nel primo tempo così come a Praga. Nella ripresa chance per i giovani Pagano e Pisilli, centrocampista 19enne che la chiude al 93'

