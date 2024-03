Andata degli ottavi di finale di Europa League a San Siro. Pioli ripropone per dieci undicesimi lo stesso Milan che ha battuto la Lazio nell'ultima di campionato. A centrocampo torna titolare Reijnders, fuori Bennacer. In difesa a destra confermato Florenzi, che salterà la prossima di campionato per squalifica. Dietro Gabbia è ancora preferito a Thiaw. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252), TV 8 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD