Andata degli ottavi di finale di Europa League all’Olimpico dove i giallorossi ospitano il Brighton di De Zerbi. Padroni di casa con la difesa a quattro che vede Ndicka e Mancini al centro, Celik e Spinazzola terzini. Parte fuori Smalling in attacco Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. Inglesi senza gli infortunati Mitoma e Joao Pedro: davanti gioca Welbeck. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD