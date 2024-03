A San Siro il Milan vince l'andata degli ottavi di Europa League mettendo in mostra lampi di classe ma anche parecchi limiti in difesa, soffrendo nonostante la superiorità numerica dal 26' (rosso a Diouf). Sblocca Giroud su assist di Leao, pari immediato di Doudera, poi i rossoneri trovano due gol in 2' da angolo, prima dell'intervallo, con Reijnders e Loftus-Cheek. Nella ripresa Schranz accorcia, Leao inventa per il 4-2 di Pulisic