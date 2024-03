Si aprono gli ottavi di Europa League con la gara d'andata tra Sporting e Atalanta. Gasperini rilancia Scamacca dall'inizio, con Miranchuk e Lookman a supporto. In difesa c'è Hien. Amorim rinuncia a Gyokeres e schiera Paulinho al centro dell'attacco, con Edwards e Trincao ai lati. In panchina l'ex Lecce Hjulmand. Diretta su Sky Sport Uno (201) e in streaming su NOW TV alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD