L’Atalanta completa l’impresa: dopo il 3-0 di Anfield perde in casa ma l’1-0 firmato da Salah è indolore: nerazzurri in semifinale. Liverpool avanti dopo appena 7’, Salah sfiora il raddoppio ma sbaglia. L’Atalanta resiste e nella ripresa cresce, andando vicino al gol con Ederson e Koopmeiners, e amministrando con personalità nel finale. Ora in semifinale c'è l'Olympique Marsiglia, che ha eliminato il Benfica ai rigori

PAGELLE