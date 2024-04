Impresa straordinaria per l'Atalanta che ad Anfield travolge per 3-0 il Liverpool nell'andata dei quarti di finale di Europa League mettendo una seria ipoteca per il passaggio alle semifinali. Grande protagonista Scamacca autore di un gol nel primo tempo su cross di Zappacosta e nella ripresa su assist di De Ketelaere. Nel finale arriva la terza rete realizzata da Pasalic su una respinta corta di Kelleher su Ederson