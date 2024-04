A San Siro il "derby" italiano che vale per l'andata dei quarti di Europa League. Pioli recupera Thiaw in difesa, rientrano Loftus-Cheek (squalificato nell'ultima di campionato) e Bennacer. De Rossi conferma il tridente d'attacco con cui ha vinto il derby con la Lazio (Dybala-Lukaku-El Shaarawy); due cambi in difesa con il ritorno di Smalling e Spinazzola. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD