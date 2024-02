A San Siro l'andata degli spareggi per guadagnarsi gli ottavi di Europa League. Pioli ritrova Reijnders (squalificato contro il Napoli) a centrocampo e gli affianca Musah. In difesa Calabria è infortunato: gioca Florenzi. Confermato il reparto d'attacco: Giroud con il terzetto composto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252), TV8 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD