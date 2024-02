Terza sfida europea in tre stagioni tra Feyenoord e Roma. De Rossi, alla sua prima panchina europea, cambia cinque uomini rispetto all'Inter: dentro Svilar, Llorente, Spinazzola e Bove. Cambia anche l'attacco: con Dybala e Lukaku c'è Zalewski al posto di El Shaarawy. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

TUTTI I RISULTATI LIVE DI EUROPA LEAGUE