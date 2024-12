L'Athletic Bilbao di Ernesto Valvarde non sbaglia e batte per 2-0 il Fenerbahce di José Mourinho nell'anticipo della 6^ giornata di Europa League. A decidere la sfida è Inaki Williams, autore di una doppietta. Con questa vittoria, la squadra spagnola conquista la vetta della classifica di Europa League a quota 16 punti. Per Mourinho, invece, arriva la seconda sconfitta nella competizione europea

