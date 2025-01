Un gol di Parrott a 10’ dalla fine condanna la Roma che non può più sperare nella qualificazione diretta agli ottavi: nell'ultima giornata, contro l'Eintracht, giocherà per guadagnarsi i playoff. Olandesi meglio nel primo tempo, nella ripresa la Roma cresce ma non trova il gol, cadendo addirittura nel finale. Ancora una sconfitta in trasferta per i giallorossi

