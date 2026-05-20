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Europa LeagueFinale - mercoledì 20 maggio 2026Finale - mer 20 mag
Fine
Friburgo
0 - 3
Aston Villa
Tielemans Y. 41'Buendía E. 45' + 3'Rogers M. 58'
Friburgo0 - 3 Aston Villa
Tielemans Y. 41'Buendía E. 45' + 3'Rogers M. 58'
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Friburgo-Aston Villa 0-3: video, gol e highlights

L’Aston Villa si laurea campione dell’Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Unai Emery il quinto successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il primo tempo. Tielemans la sblocca al 41’ e Rogers raddoppia al 48’. A inizio ripresa, i Villans assestano il colpo del ko con Rogers. L’Aston Villa gestisce e vince un titolo euopeo dopo 44 anni

LE FOTO DELLA FINALE - PAGELLE