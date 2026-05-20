L’Aston Villa si laurea campione dell’Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Unai Emery il quinto successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il primo tempo. Tielemans la sblocca al 41’ e Rogers raddoppia al 48’. A inizio ripresa, i Villans assestano il colpo del ko con Rogers. L’Aston Villa gestisce e vince un titolo euopeo dopo 44 anni

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