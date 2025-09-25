Esplora tutte le offerte Sky
Europa League Giornata 1 - giovedì 25 settembre 2025
Fine
Aston Villa
McGinn J. 13'
1 - 0
Bologna
Aston Villa
McGinn J. 13'
1 - 0 Bologna
Aston Villa-Bologna 1-0: video, gol e highlights

Come nella scorsa stagione in Champions, il Bologna perde anche in Europa League contro l’Aston Villa a Birmingham. La squadra di Italiano subisce gol da McGinn e soffre per tutto il primo tempo, Skorupski salva i suoi. Nella ripresa il Bologna parte bene ma poi subisce un rigore che ancora Skorupski sventa. Castro sfiora il pari con una traversa di testa, poi tanto agonismo e i Villans che portano a casa il risultato pieno

