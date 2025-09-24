Europa LeagueGiornata 1 - mercoledì 24 settembre 2025Giornata 1 - mer 24 set
Nizza-Roma 1-2: video, gol e highlights
Un po’ di brivido finale ma vittoria per la Roma che conquista i primi tre punti nella sua Europa League battendo il Nizza 2-1. Primo tempo senza occasioni, solo un gol annullato per fuorigioco a Mancini. Nella ripresa prima Ndicka e dopo 3’ Mancini sembrano mettere in ghiaccio il risultato ma il Nizza trova il gol su rigore con Moffi rendendo il finale più acceso. Vince la Roma: 98 successi tra Coppa Uefa ed Europa League, record assoluto, staccato il Tottenham