Servirà un’impresa al Villa Park per ribaltare l'1-3 subito in casa dal Bologna contro l’Aston Villa. La prestazione della squadra di Italiano è comunque positiva: tre errori pagati a caro prezzo sui gol di Konsa e la doppietta di Watkins. Un gol annullato a Castro per fuorigioco e due pali colpiti da Ferguson e Bernardeschi non sono bastati per evitare una sconfitta troppo severa

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