Tabellone Europa League: Bologna contro Brann ai playoff. La Roma è già agli ottavi
Mentre la Roma è già agli ottavi (con rischio derby italiano proprio contro il Bologna), i rossoblù allenati da Italiano sono stati sorteggiati al playoff contro il Brann. Il tabellone inizia a definirsi, ma sarà completo solo nel sorteggio post spareggi del 27 febbraio: la guida e tutto quello che c'è da sapere
- Il sorteggio di Nyon ha abbinato i club classificati dal 9° al 16° posto del girone unico (le teste di serie) con quelli classificati dal 17° al 24° posto (le non teste di serie)
- I club erano divisi a coppie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18
- Ricordiamo che le teste di serie (quindi anche il Bologna) giocano il ritorno in casa
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi
- Queste, nel dettaglio, le prime 8 della classifica finale del girone unico che torneranno in campo a marzo. Tra di loro anche la Roma:
- Lione
- Aston Villa
- Midtjylland
- Betis
- Porto
- Braga
- Friburgo
- ROMA
- BOLOGNA contro BRANN
- GENK contro DINAMO ZAGABRIA
- STOCCARDA contro CELTIC
- FERENCVAROS contro LUDOGORETS
- NOTTINGHAM FOREST contro FENERBAHCE
- VIKTORIA PLZEN contro PANATHINAIKOS
- STELLA ROSSA contro LILLE
- CELTA VIGO contro PAOK
- Andata: 19 febbraio 2026
- Ritorno: 26 febbraio 2026
- Come per i playoff, anche le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi sono "accoppiate" tra di loro: la 1^ con la 2^, 3^ con 4^, 5^ 6^ e 7^ con 8^
- Queste quattro coppie sono, a lora volta, abbinate a quelle dei playoff, così da poter costruire un quadro completo del "percorso"
- 1 e 2 sono accoppiate con 15/16 o 17/18
- 3 e 4 sono accoppiate con 13/14 o 19/20
- 5 e 6 sono accoppiate con 11/12 o 21/22
- 7 e 8 sono accoppiate con 9/10 e 23/24
- E più precisamente con un nuovo sorteggio, quello in programma venerdì 27 febbraio post spareggi e che abbinerà le vincenti dei playoff con una delle coppie di squadre agli ottavi (che vedremo a breve)
- Solo in quel momento avremo una definizione totale del tabellone. Ad ogni modo, già adesso le squadre ai playoff sanno quale "coppia" di qualificate agli ottavi potranno sfidare in caso di passaggio del turno. E c'è un rischio derby italiano…
- Lione vs una tra: Stella Rossa-Lille o Celta-Paok
- Aston Villa vs una tra: Stella Rossa-Lille o Celta-Paok
- Midtjylland vs una tra: Nottingham Forest-Fenerbahce o Plzen-Panathinaikos
- Betis vs una tra: Nottingham Forest-Fenerbahce o Plzen-Panathinaikos
- Porto vs una tra: Ludogorets-Ferencvaros o Stoccarda-Celtic
- Braga vs una tra: Ludogorets-Ferencvaros o Stoccarda-Celtic
- Friburgo vs una tra: BOLOGNA-Brann o Genk-Dinamo Zagabria
- ROMA vs una tra: BOLOGNA-Brann o Genk-Dinamo Zagabria
- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
- Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale e semifinali: 27 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)