Tabellone Europa League: Bologna contro Brann ai playoff. La Roma è già agli ottavi

Mentre la Roma è già agli ottavi (con rischio derby italiano proprio contro il Bologna), i rossoblù allenati da Italiano sono stati sorteggiati al playoff contro il Brann. Il tabellone inizia a definirsi, ma sarà completo solo nel sorteggio post spareggi del 27 febbraio: la guida e tutto quello che c'è da sapere

