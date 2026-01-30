Mentre la Roma è già agli ottavi (con rischio derby italiano proprio contro il Bologna), i rossoblù allenati da Italiano sono stati sorteggiati al playoff contro il Brann. Il tabellone inizia a definirsi, ma sarà completo solo nel sorteggio post spareggi del 27 febbraio: la guida e tutto quello che c'è da sapere

RIVIVI IL SORTEGGIO - IL TABELLONE DELLA CHAMPIONS