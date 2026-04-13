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Europa LeagueQuarti - giovedì 16 aprile 2026Quarti - gio 16 apr
Fine
Celta Vigo
Swedberg W. 90' + 1'
1 - 3Tot: 1-6
Friburgo
Matanovic I. 33'Suzuki Y. 39', 50'
Celta Vigo
Swedberg W. 90' + 1'
1 - 3 Friburgo
Matanovic I. 33'Suzuki Y. 39', 50'
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Celta Vigo-Friburgo 1-3: video, gol e highlights

Dopo il 3-0 dell’andata, i tedeschi di Vincenzo Grifo, capitano e titolare, bissano il successo a Vigo. Nel ritorno dei quarti di Europa League, tra Celta e Friburgo apre le marcature uno splendido gol di Matanovic al 33’, poi doppietta del giapponese Suzuki al 39’ e al 50’. Nel recupero per gli spagnoli accorcia Swedberg. Per la prima volta il club tedesco è in semifinale d'Europa League, la squadra allenata da Schuster affronterà la vincente della sfida tra Betis Siviglia e Braga

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