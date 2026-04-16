L'Aston Villa ha segnato nelle ultime 12 partite in UEFA Europa League, la propria striscia più lunga in gol nella competizione (almeno dalla stagione 2008).
Aston Villa-Bologna 4-0, gol e highlights: Italiano eliminato dall'Europa League
La squadra di Italiano deve arrendersi a un Aston Villa che ha fatto valere tutta la sua qualità e va in semifinale di Europa League. Buona partenza per il Bologna che però al 16’ va sotto (Watkins). Al 25’ Rogers si fa parare un rigore da Ravaglia ma 1’ più tardi Buendia raddoppia. Prima del break arriva anche il 3-0 di Rogers. Nella ripresa il Bologna ci prova ma l’Aston Villa controlla e chiude 4-0 (Konsa). Semifinale con il Nottingham Forest
Le pagelle di Aston Villa-Bologna 4-0
Watkins è l'MVP di Aston Villa-Bologna, gara terminata 4-0. Brillano anche Konsa e Rogers. Delude il Bologna: 4.5 a Vitik e Ferguson. Tutti i voti nelle pagelle di Paolo Ciarravano
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Gli highlights di Aston Villa-Bologna 4-0
Tabellone Europa League: i risultati dei quarti e gli accoppiamenti in semifinale
Niente da fare per il Bologna: dopo il ko dell'andata arriva una sconfitta anche al ritorno. Passa l'Aston Villa, che in semifinale sfiderà in un derby inglese il Nottingham Forest: 1-0 al Porto dopo il pari dell'andata. Nell'altro lato del tabellone il Friburgo batte il Celta anche al ritorno e sfiderà il Braga che ribalta (ed elimina) il Betis: da 0-2 a 4-2. Qui risultati, tabellone e tutte le date
Il quadro delle semifinali di Europa League è completoVai al contenuto
L'Aston Villa ha vinto le ultime 9 partite di UEFA Europa League, la sua striscia di vittorie più lunga nella competizione (almeno dalla stagione 2008).
Ollie Watkins ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 4 partite di UEFA Europa League (4 reti, 1 assist).
L'Aston Villa ha segnato in 12 delle proprie 12 partite, solo il Celta Vigo (13) ha fatto meglio in questa edizione di UEFA Europa League.
L'Aston Villa ha mantenuto la porta inviolata in 7 delle proprie 12 partite, nessuna squadra ha fatto meglio in questa edizione di UEFA Europa League.
Sarà Aston Villa-Nottingham Forest in semifinale
Aston Villa-Bologna 4-0
Finisce senza recupero. Aston Villa in semifinale
89' - Poker dell'Aston Villa: segna Konsa
Dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra, la palla si impenna, Konsa praticamente spalle alla porta con un gran movimento a 360° colpisce al volo e batte Ravaglia
88' - Rischia il Bologna perché quando l'Aston Villa accelera è davvero devastante, Bailey ci prova, conclusione sporcata in angolo
86' - Bologna vicinissimo al gol, gran pala di Sohm per Orsolini che, contrastato da Digne non trova la deviazione vincente
85' - Continua ad attaccare il Bologna ma senza esito, la difesa dell'Aston Villa risponde con grande ordine e attenzione a ogni tentativo della squadra di Italiano
82' - Entra Heggem, esce Casale
78' - Esce Onana, entra Bogarde
76' - L'Aston Villa prova adesso a gestire il pallone, talvolta anche abbasando un po' il ritmo quasi a voler 'chiamare' il pressing del Bologna
76' - Entra Odgaard, esce Castro
74' - Escono Rogers e Tielemans, entrano Douglas Luiz e Sancho
72' - Non aggredisce come nel primo tempo l'Aston Villa e il Bologna ha campo per riversarsi nella trequarti degli inglesi, Ferguson mette in mezzo un buon pallone per Castro che leggermente avanzato prova l'acrobazia ma colpisce male
68' - Non demorde la squadra di Italiano che ci prova anche da fuori, conclusione di Moro, Martinez para agevolmente
63' - Entrano Abraham e Bailey, escono McGinn e Watkins
56' - Adesso il Bologna prova ad attaccare per rendere un po' meno amaro il punteggio ma l'Aston Villa ha molti spazi per ripartire
52' - In ogni caso ci prova il Bologna, Orsolini si avventa su una palla vagante in area, calcia, conclusione deviata in angolo
Prima di oggi, una squadra italiana non subiva almeno tre reti nel corso del primo tempo di un match di UEFA Europa League dal Napoli contro il Barcelona nei play-offs della competizione 2021/22.
50' - Castro riceve al limite dell'area, si gira e calcia ma non inquadra la porta
50' - Prova a rimanere in campo Vitik
47' - Problema muscolare a inizio ripresa per Vitik
Aston Villa-Bologna 3-0
Si riparte al Villa Park
Escono Freuler, Bernardeschi e Joao Mario, entrano Zortea, Orsolini e Sohm
Morgan Rogers ha tentato 3 tiri in questa partita, più di ogni altro giocatore.
Federico Ravaglia è il quinto portiere italiano a parare un rigore in UEFA Europa League da quando è disponibile il dato (dal 2009/10), il primo dal 15 settembre 2022 (Ivan Provedel vs Midtjylland in quel caso).
Aston Villa-Bologna 3-0
45' - Due minuti di recupero
Il Bologna ha subito 10 gol nel primo tempo, in 14 partite, solo Dinamo Zagabria (14) e Celtic (12) ne contano di più in questa edizione di UEFA Europa League.
John McGinn ha fornito il suo primo assist in questa edizione di UEFA Europa League
39' - Terzo gol del Villa: segna Rogers
L'Aston Villa manovra da destra verso sinistra, palla a Rogers in area di rigore, diagonale su cui Ravaglia non arriva
38' - Sempre con Rowe il Bologna, da sinistra, sposta sul destro, palla tagliata in mezzo, Castro non ci arriva in scivolata
35' - Con generosità il Bologna ci prova ma l'Aston Villa non ha mollato un secondo quanto ad attenzione nonostante l'ampio vantaggio nella serata e tra le due sfide
L'Aston Villa continua sulla media di 2 gol a partita a Villa Park quest’anno tra tutte le competizioni
29' - Ammonito Bernardeschi
L'Aston Villa ha ricevuto 4 rigori in questa UEFA Europa League, solo Nottingham Forest (6) ne conta di più.
Lucas Digne ha fornito il suo primo assist in questa edizione di UEFA Europa League
26' - Raddoppia l'Aston Villa: segna Buendia
Palla a Buendia in area di rigore direttamente da rimessa laterale, l'attaccante dell'Aston Villa sposta sul destro e da distanza ravvicinata batte Ravaglia che un minuto prima aveva compiuto una gran parata sul rigore di Rogers
25' - Rogers contro Ravaglia: parata!
24' - Calcio di rigore per l'Aston Villa
22' - Controllo VAR per possibile fallo di mano di Vitik su colpo di testa di Buendia
21' - Prova a rispondere con orgoglio il Bologna, da destra Bernardeschi si accentra e calcia con il sinsitro, Martinez ci mette i pugni e respinge
Gol numero 100 per Watkins con la maglia dell'Aston Villa
L'Aston Villa ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 12 partite di UEFA Europa League
Morgan Rogers ha fornito il suo terzo assist in questa edizione di UEFA Europa League.
Ollie Watkins ha segnato il suo quarto gol in questa edizione, più di qualsiasi altro giocatore dell'Aston Villa in UEFA Europa League.
16' - Aston Villa in vantaggio: segna Watkins
Azione spettacolare dell'Aston Villa che organizza al limite dell'area, entra da sinistra con Watkins che appoggia facilmente in porta l'assist di Rogers
14' - Fase di grande possesso palla del Bologna, la squadra di Italiano non trova lo spazio per concludere e in qualche modo l'Aston Villa se la cava
12' - Ci prova anche Bernardeschi da fuori area, ma Martinez non si lascia sorprendere e blocca con sicurezza
9' - Come all'andata, Rowe sembra poter esssere l'uomo più pericoloso del Bologna, rientra e calcia ma la sua prima conclusione viene murata
8' - Tentativo di Pau Torres dal limite dell'area, il difensore si avventasu una palla non controllata dagli attaccanti del Villa, calcia ma non inquadra la porta
7' - Avvio molto accorto per le due squadre, fase di studio, l'Aston Villa non vuole concedere nulla al Bologna
3' - Subito pressione importante dell'Aston Villa sulla costruzione del Bologna
Aston Villa-Bologna 0-0
Si parte
Squadre in campo, poi inno dell'Europa league
Il Bologna deve vincere con tre gol di scarto per superare direttamente il turno, con un successo con due gol di scarto la gara si allunga ai supplementari
Ci siamo quasi, tra poco inizia Aston Villa-Bologna
Il capitano dell'Aston Villa, John McGinn, ha segnato in entrambe le partite giocate a Villa Park contro il Bologna: nella fase a gironi dell'Europa League di questa stagione e nella Champions League della scorsa stagione.
Italiano: "Dobbiamo avere la loro stessa intensità"
"Ambiente fantastico, stadio caldo, che spinge, squadra forte la loro. Oggi secondo me qui sarà una partita diversa da quella che abbiamo visto giovedì, però ci giocheremo le nostre carte. L'importante sarà avere la loro intensità, cercare di metterli in difficoltà quando abbiamo la palla e vediamo quello che succede"
Il Villa Park, teatro della sfida
Ollie Watkins ha segnato il suo 99° gol con la maglia claret and blue realizzando la sua seconda rete della serata nel finale della gara d'andata della scorsa settimana. Con questa rete, Watkins ha raggiunto quota 3 gol nelle ultime tre partite di Europa League, dopo aver già segnato negli ottavi di finale.
Il Bologna arriva a questa partita forte di una serie di otto vittorie consecutive in trasferta in tutte le competizioni, inclusa l'emozionante vittoria a Roma nell'ultima partita fuori casa in UEFA Europa League.
La presentazione del match dal profilo Twitter dell'Aston Villa
Il Bologna vuole provarci al Villa Park
50^ presenza per Federico Ravaglia con il Bologna tra tutte le competizioni.
L'Aston Villa ha interrotto la striscia record di 11 partite senza sconfitte del Bologna in Europa League nella gara d'andata in Italia della scorsa settimana.
Europa League, il calendario e gli orari delle partite dei quarti di finale
Oggi il ritorno dei quarti di finale di Europa League, su Sky e in streaming su NOW, con le partite da seguire anche con Diretta Gol. Alle 21.00 in campo il Bologna a casa dell’Aston Villa. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Il calendario delle partite di Europa LeagueVai al contenuto
Gli highlights del match d'andata
Servirà un’impresa al Villa Park per ribaltare l'1-3 subito in casa dal Bologna contro l’Aston Villa. La prestazione della squadra di Italiano è comunque positiva: tre errori pagati a caro prezzo sui gol di Konsa e la doppietta di Watkins. Un gol annullato a Castro per fuorigioco e due pali colpiti da Ferguson e Bernardeschi non sono bastati per evitare una sconfitta troppo severa
Gli highlights di Bologna-Aston Villa 1-3Vai al contenuto
La formazione del Bologna in grafica
Le parole di Italiano alla vigilia della sfida del Villa Park
Dopo la sconfitta in casa per 1-3, il Bologna proverà la rimonta contro l'Aston Villa nel ritorno dei quarti di Europa League, match in esclusiva su Sky Sport Uno e in streaming su NOW giovedì 16 aprile alle 21. Italiano ha presentato così la sfida a Sky: "Cercheremo in tutti i modi di cambiare una qualificazione che sembra scontata: il doppio svantaggio è pesante, tocca a noi fare una partita coraggiosa rischiando qualcosina, il calcio è strano e può capitare qualsiasi cosa"
Italiano: 'Proveremo a ribaltare l'Aston Villa con coraggio'Vai al contenuto
La formazione dell'Aston Villa in grafica
Aston Villa, le scelte di formazione
Emery tiene ancora fuori Douglas Luiz, gioca Tielemas con Onana, mentre Rogers da trequartista alle spalle di Watkins e con McGinn e Buendia sulle corsie
Bologna, le scelte di formazione
Ferguson vince il ballottaggio con Pobega, Italiano riporta tra i titolari Moro. In avanti confermato il tridente con Bernardeschi, Castro e Rowe. Freuler davanti alla difesa
Fiorentina-Crystal Palace LIVE
Missione complicata per la Fiorentina, che nel ritorno dei quarti di finale di Conference prova a ribaltare lo 0-3 dell'andata contro il Crystal Palace. Vanoli, senza Dodô, a destra schiera Comuzzo. Harrison, Gudmunsson e Solomon giocano alle spalle di Piccoli. Nel Crystal Palace c'è Mateta in attacco. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Fiorentina-Palace LIVEVai al contenuto
Le formazioni ufficiali
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Aston Villa
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano
Morto Alex Manninger, ex portiere della Juventus: aveva 48 anni
Il portiere austriaco è morto a 48 anni in un grave incidente stradale: secondo le prime ricostruzioni giovedì mattina Manninger avrebbe attraversato un passaggio a livello senza barriere vicino a Salisburgo e la sua auto sarebbe stata travolta da un treno. Ha giocato 10 anni in Italia tra Fiorentina, Torino, Bologna, Siena e Juventus, vincendo uno scudetto con i bianconeri nel 2012 con Antonio Conte in panchina. Ha conquistato anche una Premier con l'Arsenal nel 1998. Qui tutte le news e le reazioni in tempo reale
Addio ad Alexander Manninger: l'ex portiere della Juve è morto in un incidente stradaleVai al contenuto
Statistiche e curiosità
L'Aston Villa ha mantenuto la porta inviolata in cinque partite casalinghe consecutive contro club italiani nelle maggiori competizioni europee – l'ultimo giocatore a segnare al Villa Park per una squadra italiana è stato Zbigniew Boniek nella vittoria per 2-1 della Juventus in Coppa dei Campioni nel marzo 1983.
Bologna sempre battuto nelle ultime 5 trasferte in Inghilterra
Da quando ha battuto il West Brom per 3-1 al The Hawthorns nel marzo 1967, il Bologna ha perso le successive cinque trasferte in Inghilterra in tutte le competizioni europee: in particolare, i rossoblù hanno perso contro il Leeds (1967, Coppa delle Fiere), il Fulham (2002, Coppa Intertoto), il Liverpool (2024, UEFA Champions League) e due volte contro l'Aston Villa (2024, UEFA Champions League e 2025, UEFA Europa League).
Solo Real e Bayern meglio dell'Aston Villa in Europa dalla stagione 2023-24
Dal 2023/24, solo Real Madrid (26) e Bayern Monaco (25) hanno vinto più sfide dell’Aston Villa nelle principali competizioni europee: 24 (al pari di Arsenal e Paris Saint-Germain) - il triplo del Bologna (otto).
Aston Villa, 15 vittorie nelle ultime 17 gare in Europa
L'Aston Villa ha vinto 15 delle sue ultime 17 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (1 pareggio, 1 sconfitta), In particolare, ha vinto le ultime otto di fila e cinque delle ultime sei gare nella fase a eliminazione diretta al Villa Park, perdendo solo contro l'Olympiakos, 4-2 a maggio 2024 in Conference League.
Bologna vittorioso nelle cinque trasferte di Europa League dopo il ko di Birmingham
Il Bologna ha vinto tutte le cinque partite in trasferta in UEFA Europa League dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Aston Villa dello scorso settembre. Nella storia della Coppa UEFA/Europa League, solo l'Amburgo nel 2008-09 e il Porto nel 2010-11 sono riuscite a vincere sei sfide fuori casa in una singola edizione della competizione
Aston Villa, 10 successi nelle ultime 11 gare di Europa League
L'Aston Villa ha vinto 10 delle sue prime 11 partite di UEFA Europa League in questa stagione (1 sconfitta), eguagliando il Chelsea e il Villareal che ci erano già riuscite rispettivamente nel 2018-19 e 2020-21; entrambe hanno poi vinto il torneo nelle rispettive edizioni.
I numeri del Bologna in Europa
La sconfitta 3-1 nel match di andata contro l'Aston Villa ha messo fine alla striscia di partite senza sconfitte più lunga per il Bologna in una delle principali competizioni europee (11 - 7 vittorie, 4 pareggi); i felsinei potrebbero perdere due match consecutivi in Europa per la prima volta da ottobre-novembre 2024 in UEFA Champions League (4 sconfitte) mentre in una singola edizione di Coppa UEFA/UEFA Europa League non gli è mai successo.
Bologna, due ko di fila subendo tre gol in Europa League
Perdendo 3-1 il match di andata contro l'Aston Villa, il Bologna ha perso la sua seconda partita consecutiva in UEFA Europa League in cui ha subito tre gol – solo una delle 67 squadre che hanno perso la gara d'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta nella competizione con 2 o più gol di scarto in casa è riuscita a qualificarsi: il Siviglia negli ottavi di finale del 2013-14 quando eliminò il Real Betis (0-2 in casa, 2-0 in trasferta, 4-3 ai rigori).
Watkins, nove gol con l'Aston Villa in Europa
Ollie Watkins ha segnato nove gol con l'Aston Villa nelle maggiori competizioni europee e potrebbe essere il primo giocatore a raggiungere quota 10 (a nove anche John McGinn e Peter Withe); inoltre, l'attaccante inglese potrebbe anche essere il secondo Villan a segnare in tre presenze europee consecutive da titolare dopo John McGinn (serie di 4 tra aprile 2025 e marzo 2026).
I numeri di Rowe in questa Europa League
Jonathan Rowe ha registrato il maggior numero di movimenti palla al piede di 5 o più metri terminati con un tiro nella fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League di questa stagione (8, 2 gol), oltre ad aver tentato (23) e completato (11) il maggior numero di dribbling in questa fase della competizione.