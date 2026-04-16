Il portiere austriaco è morto a 48 anni in un grave incidente stradale: secondo le prime ricostruzioni giovedì mattina Manninger avrebbe attraversato un passaggio a livello senza barriere vicino a Salisburgo e la sua auto sarebbe stata travolta da un treno. Ha giocato 10 anni in Italia tra Fiorentina, Torino, Bologna, Siena e Juventus, vincendo uno scudetto con i bianconeri nel 2012 con Antonio Conte in panchina. Ha conquistato anche una Premier con l'Arsenal nel 1998. Qui tutte le news e le reazioni in tempo reale