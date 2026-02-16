Vincenzo Italiano al microfono di Sky ha presentato la partita poco prima del via: "Il campo non è in perfette condizioni, dobbiamo adattarci immediatamente e sapere che diventerà molto pesante. Loro giocheranno molti palloni lunghi, dobbiamo essere svegli sulle seconde palle". Sulla formazione: "Dallinga ha una caviglia in disordine, per il resto anche visto il campo ho scelto un po' più di forza e quantità soprattutto sugli esterni, con Cambiaghi che ha gamba per tornare a dare una mano al nostro terzino. Dobbiamo giocare per indirizzare la seconda partita, dare un senso alla partita di ritorno"