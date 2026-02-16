14' - Giallo per Bernardeschi: incrocio di gambe con un avversario in corsa. Involontario, ma era lanciato verso la porta
Brann-Bologna, il risultato in diretta LIVE
Andata dei playoff di Europa League: il Bologna affronta i norvegesi del Brann, già incontrati in questa edizione nel girone unico, pareggiando 0-0. Italiano conferma al centro dell'attacco Castro, che dopo 9' sblocca con un gran diagonale mancino. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Primo gol in questa edizione di Europa League per Castro
Sblocca Castro, Bologna avanti!
9' - Sugli sviluppi di una palla inattiva Cambiaghi serve Castro che riceve in area defilato sulla sinistra. Nonostante la posizione un po' decentrata trova un diagonale mancino precisissimo infilando il pallone all'angolino più lontano
8' - Castro trova una bella linea per innescare Bernardeschi che però ha un primo controllo difettoso, e sfuma così una possibile occasione. Poi Bernardeschi si gira verso il compagno e indica il campo...
2' - Brann subito al tiro, da fuori area, con Ingason: dopo un corner la difesa del Bologna sputa fuori il pallone e l'islandese (neo acquisto nel mercato di gennaio del Brann, su suggerimento dell'allenatore, anche lui islandese) ci prova immediatamente, calciando però a lato
Squadre in campo! Rivediamo le formazioni
- BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson
- BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi. All. Italiano
Di Vaio a Sky: "Playoff complicati, abbiamo visto le italiane... "
Marco Di Vaio a Sky: "Andare avanti in Europa è un obiettivo, abbiamo fatto un ottimo girone ed è stato un peccato non passare direttamente. Ieri con le altre italiane abbiamo visto che i playoff sono un turno complicato"
Italiano a Sky: "Campo non perfetto, ho scelto forza sugli esterni"
Vincenzo Italiano al microfono di Sky ha presentato la partita poco prima del via: "Il campo non è in perfette condizioni, dobbiamo adattarci immediatamente e sapere che diventerà molto pesante. Loro giocheranno molti palloni lunghi, dobbiamo essere svegli sulle seconde palle". Sulla formazione: "Dallinga ha una caviglia in disordine, per il resto anche visto il campo ho scelto un po' più di forza e quantità soprattutto sugli esterni, con Cambiaghi che ha gamba per tornare a dare una mano al nostro terzino. Dobbiamo giocare per indirizzare la seconda partita, dare un senso alla partita di ritorno"
Il tabellone: agli ottavi Roma o Friburgo
C'è ancora un playoff da superare, ma se il Bologna ce la facesse il tabellone potrebbe riservarci un derby italiano
Italiano: "Abbiamo rivisto i primi 20' della partita di novembre"
Così Vincenzo Italiano sul pareggio di novembre (0-0 con il Bologna in 10 dal 23' per il rosso a Lykogiannis):"Abbiamo rivisto i primi 20 minuti e altre partite del Brann. Inizieremo a ritmo sostenuto. Mi aspetto che facciano più o meno lo stesso, ma dovremo adattarci se dovessero cambiare. Spero che ci siamo preparati correttamente"
Bologna, le scelte di Italiano
Italiano aveva preannunciato delle "rotazioni" e sono 3 i cambi rispetto all'undici che ha battuto il Torino nell'ultima di campionato. Confermata la linea a 4 di difesa con il solo inserimento di Zortea a destra al posto di Joao Mario. Moro-Freuler ancora in mediana, con il ritorno di Ferguson (fuori Sohm che aveva giocato col Torino). A supporto della punta - ancora Castro, ancora preferito a Dallinga - Cambiaghi (Rowe in panchina) e Bernardeschi, con Orsolini che parte ancora fuori
- BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi. All. Italiano
Brann e Bologna si sono incontrati una sola volta in competizioni europee, pareggiando 0-0 in questa Europa League (nel girone unico). Prima di quella partita, il Brann aveva perso le due precedenti sfide europee contro squadre italiane, perdendo entrambe le gare (0-2 in casa, 0-1 in trasferta) contro la Sampdoria nel primo turno della Coppa delle Coppe nel 1989-90.
Il Bologna non ha mai subito gol contro avversarie norvegesi in competizioni europee, vincendo 2-0 su due gare contro il Lyn nel primo turno di Coppa delle Fiere nel 1967-68 prima di pareggiare 0-0 con il Brann lo scorso novembre.
Il Bologna ha vinto quattro gare in questa Europa League (3 pareggi, 1 sconfitta) e l'ultima volta che ha registrato più successi stagionali in una delle principali competizioni europee risale alla Coppa UEFA 1998/99 - sei vittorie su 10 gare totali (2 pareggi, 2 sconfitte).
Il Bologna ha vinto l'ultima sfida di Europa League (3-0 fuori casa vs Maccabi Tel Aviv) e potrebbe infilare due successi di fila in trasferta con annesso clean sheet solo per la seconda volta in competizioni europee - dopo il periodo tra agosto-novembre 1998.
Questa è la prima fase a eliminazione diretta del Brann in una delle maggiori competizioni europee da quando è stato eliminato dal Deportivo de La Coruña ai rigori (3-2) nel primo turno di Coppa UEFA 2008-09, dopo che il doppio confronto era terminato 2-2 in aggregato.
L'ultima volta che il Bologna ha giocato una fase a eliminazione diretta europea è stato nel 1999-2000, quando è stato sconfitto 3-2 dal Galatasaray nei sedicesimi di finale di Coppa UEFA. In generale, i rossoblù hanno perso quattro delle ultime sei trasferte nella fase a eliminazione diretta delle competizioni europee (1 vittoria, 1 pareggio).
Il Bologna ha segnato nove reti nei secondi tempi in questa Europa League (insieme ad altre quattro formazioni) e solo il PAOK ha fatto meglio nel periodo nella competione (11); più in generale, i rossoblù hanno incassato appena due gol nei secondi 45' di gioco più solo del Lione nel torneo in corso (uno) - due anche il Friburgo.
Jacob Sørensen del Brann è il primo a pari merito tra i giocatori in questa UEFA Europa League per duelli vinti (62) e il secondo a pari merito anche in questo caso nei duelli aerei vinti (31) nel torneo in corso.
Thijs Dallinga (tre reti finora in questa Europa League) potrebbe diventare solo il terzo giocatore straniero del Bologna a segnare più di tre gol in una singola stagione nelle principali competizioni europee - dopo Harald Nielsen e Helmut Haller (entrambi cinque nella Coppa delle Fiere del 1966/67), tre centri anche per Clerici nel 1967/68.
Federico Bernardeschi ha realizzato tre gol in questa edizione dell'Europa League con il Bologna e solo nel 2015/16 ha segnato più reti in una singola stagione in competizioni europee: quattro con la Fiorentina, anche in quel caso in Europa League.