Europa LeagueSpareggi - giovedì 19 febbraio 2026Spareggi - gio 19 feb
Brann
0 - 1
Bologna
Castro S. 9'
Brann-Bologna, il risultato in diretta LIVE

Andata dei playoff di Europa League: il Bologna affronta i norvegesi del Brann, già incontrati in questa edizione nel girone unico, pareggiando 0-0. Italiano conferma al centro dell'attacco Castro, che dopo 9' sblocca con un gran diagonale mancino. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD

ammonizione!

14' - Giallo per Bernardeschi: incrocio di gambe con un avversario in corsa. Involontario, ma era lanciato verso la porta

Primo gol in questa edizione di Europa League per Castro

GOL!

Sblocca Castro, Bologna avanti!

9' - Sugli sviluppi di una palla inattiva Cambiaghi serve Castro che riceve in area defilato sulla sinistra. Nonostante la posizione un po' decentrata trova un diagonale mancino precisissimo infilando il pallone all'angolino più lontano

8' - Castro trova una bella linea per innescare Bernardeschi che però ha un primo controllo difettoso, e sfuma così una possibile occasione. Poi Bernardeschi si gira verso il compagno e indica il campo...

2' - Brann subito al tiro, da fuori area, con Ingason: dopo un corner la difesa del Bologna sputa fuori il pallone e l'islandese (neo acquisto nel mercato di gennaio del Brann, su suggerimento dell'allenatore, anche lui islandese) ci prova immediatamente, calciando però a lato

Squadre in campo! Rivediamo le formazioni

  • BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson
  • BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi. All. Italiano

Di Vaio a Sky: "Playoff complicati, abbiamo visto le italiane... "

Marco Di Vaio a Sky: "Andare avanti in Europa è un obiettivo, abbiamo fatto un ottimo girone ed è stato un peccato non passare direttamente. Ieri con le altre italiane abbiamo visto che i playoff sono un turno complicato"

Italiano a Sky: "Campo non perfetto, ho scelto forza sugli esterni"

Vincenzo Italiano al microfono di Sky ha presentato la partita poco prima del via: "Il campo non è in perfette condizioni, dobbiamo adattarci immediatamente e sapere che diventerà molto pesante. Loro giocheranno molti palloni lunghi, dobbiamo essere svegli sulle seconde palle". Sulla formazione: "Dallinga ha una caviglia in disordine, per il resto anche visto il campo ho scelto un po' più di forza e quantità soprattutto sugli esterni, con Cambiaghi che ha gamba per tornare a dare una mano al nostro terzino. Dobbiamo giocare per indirizzare la seconda partita, dare un senso alla partita di ritorno"

Il tabellone: agli ottavi Roma o Friburgo

C'è ancora un playoff da superare, ma se il Bologna ce la facesse il tabellone potrebbe riservarci un derby italiano

L'avversaria del Bologna ai playoff e cosa attende la Roma agli ottavi: il tabellone

Ora su Sky il prepartita

Inizia ora su Sky il prepartita di Brann-Bologna, con l'analisi dei temi, le interviste e i commenti in studio. Poi la diretta del match alle 18.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD

Italiano: "Abbiamo rivisto i primi 20' della partita di novembre"

Così Vincenzo Italiano sul pareggio di novembre (0-0 con il Bologna in 10 dal 23' per il rosso a Lykogiannis):"Abbiamo rivisto i  primi 20 minuti e altre partite del Brann. Inizieremo a ritmo sostenuto.  Mi aspetto che facciano più o meno lo stesso, ma dovremo adattarci se  dovessero cambiare. Spero che ci siamo preparati correttamente"

Gli highlights di Bologna-Brann 0-0

Bologna, le scelte di Italiano

Italiano aveva preannunciato delle "rotazioni" e sono 3 i cambi rispetto all'undici che ha battuto il Torino nell'ultima di campionato. Confermata la linea a 4 di difesa con il solo inserimento di Zortea a destra al posto di Joao Mario. Moro-Freuler ancora in mediana, con il ritorno di Ferguson (fuori Sohm che aveva giocato col Torino). A supporto della punta - ancora Castro, ancora preferito a Dallinga - Cambiaghi (Rowe in panchina) e Bernardeschi, con Orsolini che parte ancora fuori

  • BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi. All. Italiano
Brann e Bologna si sono incontrati una sola volta in  competizioni europee, pareggiando 0-0 in questa Europa League (nel girone unico). Prima di quella partita, il Brann aveva perso le due precedenti sfide europee contro squadre italiane, perdendo entrambe le gare (0-2 in casa,  0-1 in trasferta) contro la Sampdoria nel primo turno della Coppa delle  Coppe nel 1989-90.

Il Bologna non ha mai subito gol contro avversarie norvegesi in competizioni europee, vincendo 2-0 su due gare contro il Lyn nel primo turno di Coppa delle Fiere nel 1967-68 prima di pareggiare 0-0 con il Brann lo scorso  novembre.

Il Bologna ha  vinto quattro gare in questa Europa League (3 pareggi, 1 sconfitta) e  l'ultima volta che ha registrato più successi stagionali in una delle principali competizioni europee risale alla Coppa UEFA 1998/99 - sei vittorie su 10 gare totali (2 pareggi, 2 sconfitte).

Il Bologna ha  vinto l'ultima sfida di Europa League (3-0 fuori casa vs Maccabi Tel  Aviv) e potrebbe infilare due successi di fila in trasferta con annesso  clean sheet solo per la seconda volta in competizioni europee - dopo il  periodo tra agosto-novembre 1998.

Questa è la prima fase a eliminazione diretta del Brann in  una delle maggiori competizioni europee da quando è stato eliminato dal  Deportivo de La Coruña ai rigori (3-2) nel primo turno di Coppa UEFA  2008-09, dopo che il doppio confronto era terminato 2-2 in aggregato.

L'ultima volta che il Bologna ha  giocato una fase a eliminazione diretta europea è stato nel 1999-2000,  quando è stato sconfitto 3-2 dal Galatasaray nei sedicesimi di finale di  Coppa UEFA. In generale, i rossoblù hanno perso quattro delle ultime  sei trasferte nella fase a eliminazione diretta delle competizioni  europee (1 vittoria, 1 pareggio).

Il Bologna ha  segnato nove reti nei secondi tempi in questa Europa League (insieme ad  altre quattro formazioni) e solo il PAOK ha fatto meglio nel periodo  nella competione (11); più in generale, i rossoblù hanno incassato  appena due gol nei secondi 45' di gioco più solo del Lione nel torneo in  corso (uno) - due anche il Friburgo.

Jacob Sørensen del  Brann è il primo a pari merito tra i giocatori in questa UEFA Europa  League per duelli vinti (62) e il secondo a pari merito anche in questo  caso nei duelli aerei vinti (31) nel torneo in corso.

Thijs Dallinga (tre  reti finora in questa Europa League) potrebbe diventare solo il terzo  giocatore straniero del Bologna a segnare più di tre gol in una singola  stagione nelle principali competizioni europee - dopo Harald Nielsen e  Helmut Haller (entrambi cinque nella Coppa delle Fiere del 1966/67), tre  centri anche per Clerici nel 1967/68.

Federico Bernardeschi ha  realizzato tre gol in questa edizione dell'Europa League con il Bologna  e solo nel 2015/16 ha segnato più reti in una singola stagione in  competizioni europee: quattro con la Fiorentina, anche in quel caso in  Europa League.