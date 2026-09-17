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Europa LeagueGiornata 1 - giovedì 17 settembre 2026Giornata 1 - gio 17 set
Fine
Juventus
González N. 9'Alajbegovic K. 24'Woltemade N. 35' (Rig.)Celik Z. 75'Kolo Muani R. 82'
5 - 0
NEC
Juventus
González N. 9'Alajbegovic K. 24'Woltemade N. 35' (Rig.)Celik Z. 75'Kolo Muani R. 82'
5 - 0 NEC
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Juventus-NEC 5-0: video, gol e highlights

Non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juve, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC. Tutto facile nel primo tempo: sblocca la gara Nico Gonzalez sui assist di Grabara. Il 2-0 porta la firma di Alajbegovic. Primo gol in bianconero per Woltemade (rigore). Nella ripresa Kolo Muani prima serve l'assist del 4-0 a Celik e poi mette la firma sul definitivo 5-0. Juve in testa alla classifica

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