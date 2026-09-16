Europa League, la classifica del girone unico
C'è lo Sparta Praga in testa alla classifica dell'Europa League dopo le prime nove partite della prima giornata di League Phase. Subito alle spalle dei cechi c'è il Benfica, che ha battuto 0-2 il Milan a San Siro. Giovedì le restanti sette partite che completeranno la prima giornata: alle 21 in campo la Juventus che ospiterà il Nec
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