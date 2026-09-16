 Europa League 2026 2027, la classifica dopo la 1^ giornata | Sky Sport
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Europa League, la classifica del girone unico

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C'è lo Sparta Praga in testa alla classifica dell'Europa League dopo le prime nove partite della prima giornata di League Phase. Subito alle spalle dei cechi c'è il Benfica, che ha battuto 0-2 il Milan a San Siro. Giovedì le restanti sette partite che completeranno la prima giornata: alle 21 in campo la Juventus che ospiterà il Nec

MILAN-BENFICA 0-2: GLI HIGHLIGHTS

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