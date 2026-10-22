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Europa LeagueGiornata 3 - giovedì 22 ottobre 2026Giornata 3 - gio 22 ott
Fine
Bournemouth
Kluivert J. 8' (Rig.)Tavernier M. 32' (Rig.)Adli A. 84'
3 - 0
Milan
Bournemouth
Kluivert J. 8' (Rig.)Tavernier M. 32' (Rig.)Adli A. 84'
3 - 0 Milan
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Bournemouth-Milan 3-0: video, gol e highlights

Seconda sconfitta in Europa League per il Milan che perde a Bournemouth 3-0 in una gara determinata dagli episodi nella prima frazione. All'8' mani di De Winter e rigore che Kluivert segna. Al 28' rosso a Maignan (mani in faccia ad Adams) e altro rigore che Tavernier trasforma. Match in salita con i rossoneri incapaci di rendersi pericolosi. I padroni di casa arrotondano anche il punteggio nel finale con una punizione di Adli. Bournemouth a nove punti, il Milan fermo a tre

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