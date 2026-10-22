 Europa League, la classifica 2026 2027 dopo la 3^ giornata | Sky Sport
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Europa League, la classifica del girone unico dopo la 3^ giornata

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La Juventus pareggia contro il Rennes e resta in zona qualificazione diretta agli ottavi di Europa League dopo le prime sfide della terza giornata. Prime a punteggio pieno Leverkusen e Ferencvaros. Ecco la classifica del girone unico prima delle sfide delle 21

JUVE-RENNES: GOL E HIGHLIGHTS

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