Il Milan ribalta l'Olympiacos e torna a vincere in Europa League. Sotto 2-0 dopo l'autogol di Maignan e il gol di Jota Silva, i rossoneri si affidano a un grande Hutchinson. Il numero 20 accorcia le distanze al 56' con un gran coast to coast e dà il via alla rimonta, che il Milan completa in 15 minuti grazie ai suoi due assist per il pareggio di Cisse e il sorpasso di Pulisic. Nel recupero Moreira firma il definitivo 4-2. Il Milan sale a quota 6, mentre l'Olympiacos resta a 10.