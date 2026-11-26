"Ѐ un obiettivo importante quello dei playoff, che non credo possa essere raggiunto stasera ma la vittoria per noi è indispensabile in una gara che sulla carta può sembrare abbordabile - dice - Quello di stasera non è un esperimento, Ekhator è un calciatore forte dell'Under 21 che ha già fatto vedere le sue qualità in questo campionato. Poi è un 2006 e sappiamo quanto pesa la maglia della Juve. Per quanto riguarda il mercato è sempre molto presto, bisogna vedere cosa si potrà fare anche all'interno di paletti finanziari che dobbiamo rispettare".