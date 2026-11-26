16' - Omonia in vantaggio: segna Satka
Dagli sviluppi di un calcio d'angolo Satka approfitta dell'uscita non particolarmente felice di Neto, per battere il portiere della Juve di testa e portare in vantaggio l'Omonia
Avvio di gara promettente della Juve che ci prova con una conclusione da fuori di Conceiçao. Ma l'Omonia non ha timore e attacca guadagnando un angolo dal quale nasce il colpo di testa vincente di Satka che porta in vantaggio gli ospiti. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW
31' - Quando riparte, l'Omonia è sempre molto pericolosa, Tanase riceve una palla di Duverne e calcia da fuori, pallone a lato di poco
27' - La risposta dell'Omonia arriva anch'essa da una conclusione dalla distanza di Maric ma Neto non ha problemi a bloccare
26' - Pericolosa la Juve con una conclusione da fuori di Cabal, Kaminski si distende e in tuffo respinge
19' - Prova a reagire la Juve con una buona palla in mezzo di Boga per Ekhator che viene anticipato, in angolo, da uno dei due centrali dell'Omonia
Dagli sviluppi di un calcio d'angolo Satka approfitta dell'uscita non particolarmente felice di Neto, per battere il portiere della Juve di testa e portare in vantaggio l'Omonia
14' - Prova a rispondere anche l'Omonia con una buona incursione dalla sinistra con Montnor, palla in mezzo che non arriva a Kakoullis
10' - Ammonito Tanase
7' - Ancora la Juve spinge da sinistra con Cabal, palla tesa in mezzo, l'Omonia si rifugia in angolo
Nel VIDEO l'intervista di Frederic Massara, che ha parlato a Sky Sport prima di Juventus-Omonia. Il Chief Football Officer ha commentato la possibilità che i bianconeri vadano alla ricerca di un altro attaccante nel mercato di gennaio: "È ancora molto presto, dovremo vedere che cosa si potrà fare anche all'interno dei paletti del fair play finanziario che dobbiamo sempre rispettare. Ma se ci dovessero essere delle opportunità che ci possono migliorare, saremo pronti per provare a coglierle"
4' - Subito pericoloso Conceiçao che muove palla da calcio d'angolo, poi riceve di nuovo, vince il solito uno contro uno e calcia con il destro, in qualche modo Kaminski respinge
2' - La Juve prova subito a imprimere ritmo alla partita, già un calcio d'angolo battuto e una pressione molto alta
Si parte allo Stadium
Le squadre stanno entrando in campo, inno dell'Europa League
"Ѐ un obiettivo importante quello dei playoff, che non credo possa essere raggiunto stasera ma la vittoria per noi è indispensabile in una gara che sulla carta può sembrare abbordabile - dice - Quello di stasera non è un esperimento, Ekhator è un calciatore forte dell'Under 21 che ha già fatto vedere le sue qualità in questo campionato. Poi è un 2006 e sappiamo quanto pesa la maglia della Juve. Per quanto riguarda il mercato è sempre molto presto, bisogna vedere cosa si potrà fare anche all'interno di paletti finanziari che dobbiamo rispettare".
Juventus e Omonia si sono affrontate due volte nelle competizioni europee, entrambe nel primo turno della Coppa UEFA 1999/2000. I Bianconeri hanno vinto 5-2 in trasferta, per poi chiudere il doppio confronto con un successo per 5-0 a Torino, passando il turno con un punteggio complessivo di 10-2.
La Juventus ha iniziato positivamente il proprio cammino in Europa League, vincendo tre delle prime quattro partite e pareggiandone una. Finora i Bianconeri hanno realizzato 11 gol, inclusi i cinque messi a segno nella vittoria per 5-0 contro il N.E.C. nella prima giornata.
L'Omonia ha avuto un avvio incoraggiante nella sua campagna di Europa League, vincendo le prime due partite contro Celta e Celje senza subire gol. Tuttavia, in seguito, la formazione cipriota ha incassato due sconfitte consecutive: un 4-1 casalingo contro il Benfica e un 3-1 in trasferta contro il N.E.C.
Randal Kolo Muani e Nick Woltemade sono i migliori marcatori della Juventus in questa stagione di Europa League, con tre gol a testa. Entrambi gli attaccanti hanno preso parte a tutte e quattro le partite disputate finora dai Bianconeri nella fase campionato.
"Stiamo bene, oggi è una buona opportunità per continuare a cercare il nostro livello e vincere davanti alla nostra gente. Dobbiamo vincere. Quando sei nella Juventus non ci sono alibi, devi cercare di fare il meglio tutti i giorni in allenamento e in ogni partita".
Lois Diony è il miglior marcatore dell'Omonia in questa stagione, con cinque gol in otto presenze in Europa League, qualificazioni incluse.
La Juventus ha vinto tutti e sette i precedenti nelle competizioni UEFA contro avversarie cipriote. Inoltre, i club italiani hanno vinto tutti i 16 incontri casalinghi in ambito UEFA contro squadre di Cipro, mentre l'Omonia ha perso tutti e sei i confronti disputati contro formazioni italiane.
Spalletti fa turnover e oltre a Neto in porta in difesa giocano Lucumì e Kelly. Sugli esterni Cambiaso e Cabal mentre l'attacco è composto da Conceiçao, Ekhator e Boga
La Juventus ha segnato 11 gol nelle prime quattro partite di Europa League, con una media di 2,75 a incontro. Finora, nella fase a gironi, solo il Benfica ha realizzato più reti (13), mentre i Bianconeri sono a pari merito con Bournemouth, Ferencváros e Besiktas.
JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumí, Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Cabal; Conceiçao, Ekhator, Boga. All. Spalletti
OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Duverne, Coulibaly, Šatka, Nego; Andreou, Maric; Tanase, Tankovic, Montnor; Kakoullis. All. Berg.
La Juventus ha vinto tutti e quattro i precedenti europei contro l'Omonia Nicosia: due volte nella Coppa dei Campioni 1977/78 e due volte nella Coppa UEFA 1999/00. Inoltre, i bianconeri vantano una percentuale di vittorie del 100% contro le squadre cipriote, avendo vinto sette partite su sette.
L'Omonia Nicosia ha perso tutti e sei i confronti europei contro squadre italiane; i più recenti risalgono alla Coppa UEFA 1999/00, quando i ciprioti furono sconfitti 5-2 in casa e 5-0 in trasferta proprio dalla Juventus nel primo turno.
Nelle ultime cinque stagioni (dal 2022/23), la Juventus ha perso solo una delle 12 gare disputate in UEFA Europa League (7 vittorie, 4 pareggi), trovando sempre la rete in questo parziale per una media realizzativa di 1.8 gol a partita.
La Juventus non ha mai perso una partita casalinga in UEFA Europa League (6 vittorie, 9 pareggi - dal 2009/10); solo il Benfica ha disputato più gare interne senza mai perdere nella competizione (31).
L'Omonia Nicosia ha perso sei delle otto trasferte disputate in UEFA Europa League nella fase gironi/campionato (1 vittoria, 1 pareggio), subendo più di una rete nella metà di queste partite, inclusa la più recente, sconfitta per 3-1 contro il NEC alla quarta giornata.
L'Omonia Nicosia ha schierato in media gli undici titolari più anziani in questa edizione di UEFA Europa League (29 anni e 347 giorni), con almeno sei giocatori di 30 o più anni in tutte le quattro formazioni iniziali finora scese in campo.
L'Omonia Nicosia è riuscito solo in due occasioni a tentare un tiro o giocare una palla in area di rigore avversaria al termine di una sequenza di almeno 10 passaggi di fila in questa UEFA Europa League, soltanto lo Sturm Graz (una) ha fatto peggio - a due anche il Jagiellonia Białystok.
Nick Woltemade ha segnato o fornito un assist in tutte le sue quattro presenze stagionali in UEFA Europa League con la Juventus (3G+2A). Solo Jota Silva (17) ha effettuato più tiri di lui (14, al pari di Gianluca Prestianni) nel torneo in corso, con il bianconero che vanta il valore di xG più alto (3.13) ed è secondo a pari merito per occasioni create su azione (12, come Clement Bischoff del NEC e dietro solo alle 14 di Relebohile Mofokeng dell'Union Saint-Gilloise)
Nessun giocatore in questa edizione della UEFA Europa League ha effettuato più line-braking passes che hanno portato ad un gol rispetto a Jhon Lucumí della Juventus: tre, al pari di Ewandro, avversario di giornata dell'Omonia Nicosia.
Ci sono quattro giocatori che in questa edizione della UEFA Europa League hanno preso parte ad almeno cinque reti, la metà di questi militano nella Juventus: Nick Woltemade (3G+2A) e Randal Kolo Muani (3G+2A) - assieme a Kristoffer Zachariassen (sei) e Junior Olaïtan (cinque).