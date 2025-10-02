Esplora tutte le offerte Sky
Roma-Lille, i giallorossi sbagliano tre rigori di fila con Dovbyk e Soulé. VIDEO

video

Incredibile quanto successo all'Olimpico nella sfida di Europa League tra Roma-Lille. All'81' viene concesso calcio di rigore ai giallorossi per tocco con il braccio di Mandi. Dal dischetto si presenta Dovbyk che calcia con il sinistro a incrociare. Ozer para, ma il rigore si ripete in quanto il portiere del Lille non aveva tenuto un piede sulla linea di porta. Dovybk calcia un rigore in fotocopia rispetto al precedente, con Ozer che lo para per la seconda volta ma nuovamente non tiene un piede sulla linea. Ancora tutto da rifare, ma stavolta a calciare è Soulé che non riesce a battere il portiere turco, che chiude la sua serata con ben 3 rigori parati

ROMA-LILLE 0-1: GLI HIGHLIGHTS

