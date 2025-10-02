Roma-Lille, Gasperini: "Mai visto un rigore sbagliato tre volte nella stessa occasione"ROMA
Serata negativa per i giallorossi, che sprecano tre volte un rigore e cadono 1-0 col Lille. Ne ha parlato Gian Piero Gasperini: "Una situazione quasi unica, ma abbiamo giocato una partita di voglia e ritmo. Peccato per gli errori tecnici, ma penso che ne usciamo con qualche valore in più. Giocando otto partite non c'è il pathos dell'eliminazione diretta". Sugli attaccanti: "Ferguson e Dovbyk delusi? Nessuno si abbatte e si può sbagliare. Dybala non so se recupera per domenica"
Serata da dimenticare per la Roma, che cade per la seconda volta in stagione (ancora all'Olimpico) e frena in Europa League. Finisce 1-0 per il Lille trascinato dal gol in apertura di Haraldsson e dal portiere Ozer, protagonista assoluto nel pazzo finale. Colpa di un rigore calciato tre volte e sbagliato altrettante dai giallorossi, due volte con Dovbyk (graziato dalla doppia ripetizione) e la terza con Soulé. Un episodio inedito anche per Gian Piero Gasperini, che ha parlato a Sky nel post-partita: "Non mi era mai capitato di vedere tre rigori sbagliati nella stessa occasione... Siamo andati in svantaggio molto presto, loro erano nella condizione migliore giocando in velocità e di rimessa. Noi abbiamo commesso qualche errore sul lato tecnico, ma abbiamo giocato una partita di voglia e ritmo inseguendo il risultato fino alla fine .Abbiamo anche concesso qualcosa ma in Europa le partite sono aperte. Non abbiamo sfruttato le opportunità, ma usciamo con qualcosa in più per migliorarci. I rigori sbagliati? È veramente una situazione quasi unica, succede pochissime volte così… Ha compromesso il risultato, avevamo spinto tanto nel secondo tempo ma sotto il piano del ritmo abbiamo fatto tanto. E quel rigore poteva dare una svolta alla partita. Perdendo vedi le cose negativamente, ma penso che ne usciamo con qualche valore in più".
Approfondimento
La Roma litiga coi rigori: vince il Lille 1-0
"Non c'è il pathos dell'eliminazione diretta"
L'analisi di Gasperini è proseguita sugli avversari: "Non era facile contro di loro, sono una squadra che ripartiva veloce e con buoni valori tecnici. Nel secondo tempo abbiamo trovato continuità nell’attaccare. E anche l’intensità della partita è stata alta. Ci sono stati errori tecnici che fanno la differenza: dobbiamo sbagliare meno nei disimpegni e nelle uscite, sulle quali loro hanno costruito le occasioni migliori. Questa è una competizione in cui si giocano 8 partite: non c’è il pathos dell’eliminazione diretta, ma la mia squadra è stata brava fino alla fine". Sulla prestazione di Ferguson e Dovbyk: "Siamo uomini di sport, nessuno si abbatte e si può sbagliare. Non esiste la delusione, si gioca ogni tre giorni… Chi fa sport deve essere felice quando vince e archivia le sconfitte quando perde". E sulle condizioni di Dybala: "Non so se recupera per domenica, non si è ancora allenato con la squadra e non so se riuscirà a farlo domani".