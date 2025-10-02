Serata da dimenticare per la Roma, che cade per la seconda volta in stagione (ancora all'Olimpico) e frena in Europa League. Finisce 1-0 per il Lille trascinato dal gol in apertura di Haraldsson e dal portiere Ozer, protagonista assoluto nel pazzo finale. Colpa di un rigore calciato tre volte e sbagliato altrettante dai giallorossi, due volte con Dovbyk (graziato dalla doppia ripetizione) e la terza con Soulé. Un episodio inedito anche per Gian Piero Gasperini, che ha parlato a Sky nel post-partita: "Non mi era mai capitato di vedere tre rigori sbagliati nella stessa occasione... Siamo andati in svantaggio molto presto, loro erano nella condizione migliore giocando in velocità e di rimessa. Noi abbiamo commesso qualche errore sul lato tecnico, ma abbiamo giocato una partita di voglia e ritmo inseguendo il risultato fino alla fine .Abbiamo anche concesso qualcosa ma in Europa le partite sono aperte. Non abbiamo sfruttato le opportunità, ma usciamo con qualcosa in più per migliorarci. I rigori sbagliati? È veramente una situazione quasi unica, succede pochissime volte così… Ha compromesso il risultato, avevamo spinto tanto nel secondo tempo ma sotto il piano del ritmo abbiamo fatto tanto. E quel rigore poteva dare una svolta alla partita. Perdendo vedi le cose negativamente, ma penso che ne usciamo con qualche valore in più".

