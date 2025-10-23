L'attaccante argentino deluso per la sconfitta contro il Viktoria Plzen: "Oggi in Europa tutte le squadre sono difficili da affrontare e se le sottovaluti succede questo, corrono tanto e poi diventa difficile". Ed ancora: "Siamo entrati mosci, è brutto dirlo perché ci alleniamo e prepariamo tanto. Dobbiamo analizzare gli errori ma prendere anche le cose positive - spiega - Abbiamo anche vinto gare molto difficili, continuiamo a lavorare"

