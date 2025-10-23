Inizia a farsi complicato il cammino della Roma in Europa League. La squadra di Gasperini perde la seconda gara in casa, battuto dal Viktoria Plzen 2-1. I giallorossi pagano due minuti di sbandamento tra il 20’ e il 22’ e subiscono due gol da Adu e Souaré. Gasp inserisce subito El Shaarawy, la Roma si riaccende e a inizio ripresa un calcio di rigore trasformato da Dybala alimenta le speranze. I giallorossi attaccano ma sono imprecisi sottoporta, il pari non arriva, vince il Viktoria

