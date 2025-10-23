Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
FCS1
BOL2
ROM1
PLZ2
SAL2
FER3
FEN1
VFB0
LYN2
BAS0
GEN0
BET0
BRA2
CZV0
BRA3
RAN0
GAE2
AST1
MAC0
MCH3
MFF1
ZAG1
LIL3
SAL4
CEL2
NIC1
FRE2
UTR0
CEL2
STU1
FEY3
PAN1
YB3
LUD2
NOT2
POR0
Europa LeagueGiornata 3 - giovedì 23 ottobre 2025Giornata 3 - gio 23 ott
Fine
Roma
Dybala P. 54' (Rig.)
1 - 2
Viktoria Plzen
Adu P. 20'Souaré C. 22'
Roma
Dybala P. 54' (Rig.)
1 - 2 Viktoria Plzen
Adu P. 20'Souaré C. 22'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Roma-Viktoria Plzen 1-2: video, gol e highlights

Inizia a farsi complicato il cammino della Roma in Europa League. La squadra di Gasperini perde la seconda gara in casa, battuto dal Viktoria Plzen 2-1. I giallorossi pagano due minuti di sbandamento tra il 20’ e il 22’ e subiscono due gol da Adu e Souaré. Gasp inserisce subito El Shaarawy, la Roma si riaccende e a inizio ripresa un calcio di rigore trasformato da Dybala alimenta le speranze. I giallorossi attaccano ma sono imprecisi sottoporta, il pari non arriva, vince il Viktoria

PAGELLE - CLASSIFICA