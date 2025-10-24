L'amministratore delegato del Sassuolo nel pre-partita: "Questa estate abbiamo cambiato vari giocatori con almeno 10 acquisti. Matic è un fuoriclasse non solo in campo, un giocatore straordinario. La Serie A è difficilissima, l'obiettivo per noi è la salvezza: abbiamo tutte le capacità per raggiungerla. Ricordiamoci che l'anno scorso eravamo in B, non scordiamocelo. Il rinnovo di Thorstvedt? Ne stiamo parlando, siamo legati a lui da un rapporto speciale perché ha dato il suo contributo a riportarci in Serie A. Non ci sono problemi a riguardo, definiremo l'intesa a giorni. Muharemovic è un ragazzo di prospettiva: mi spiace non giochi nemmeno oggi per un infortunio in Nazionale, sicuramente è un danno enorme per noi"