Il Sassuolo ha vinto solo due delle 22 sfide contro la Roma in Serie A, pareggiandone però ben nove (11 sconfitte). Solo contro Cagliari e Udinese (entrambi 10) i neroverdi hanno registrato più pareggi nel massimo campionato
Sassuolo-Roma, formazioni ufficiali e risultato LIVE
Prima da titolare per Bailey, schierato da Gasperini con El Aynaoui (e non Soulé) alle spalle di Dybala ancora in versione centravanti. Sulle fasce Wesley e Tsimikas, recuperato Koné. Grosso riparte dal tridente con Berardi e Fadera insieme a Pinamonti, conferme anche in mezzo con l'ex Matic. In difesa c'è ancora Romagna per l'indisponibile Muharemovic. Diretta alle 15 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
FORMAZIONI UFFICIALI
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; I. Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. All. Grosso
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, M. Koné, Cristante, Tsimikas; Bailey, El Aynaoui; Dybala. All. Gasperini
Chance importa per la Roma al Mapei Stadium
Gasperini: "Soulé quasi sempre in campo, Ferguson... "
L'allenatore della Roma spiega le scelte di formazione: "Soulé va in panchina perché non aveva mai saltato quasi un minuto, ma può diventare una risorsa dalla panchina. Ferguson deve essere un fattore per il futuro, purtroppo ha avuto una forte contusione alla caviglia. Lo abbiamo portato in panchina, non sappiamo se potrà giocare. La classifica? Penso sia presto per guardarla, ci dobbiamo concentrare sul Sassuolo che è pericoloso"
Roma, chi segna? Solo 6 gol dai giocatori offensivi
Matic: "Bello ritrovare vecchi amici"
L'ex della sfida ha parlato prima del match: "Penso sia sempre bello vedere amici, però ora gioco in un'altra squadra. Vogliamo vincere tutti, vedremo cosa succede. Io ho sempre motivazioni contro tutte le squadre. Se la Roma vince torna al 1° posto, ma anche noi siamo carichi e vedremo come finirà"
Carnevali: "Il nostro obiettivo è la salvezza"
L'amministratore delegato del Sassuolo nel pre-partita: "Questa estate abbiamo cambiato vari giocatori con almeno 10 acquisti. Matic è un fuoriclasse non solo in campo, un giocatore straordinario. La Serie A è difficilissima, l'obiettivo per noi è la salvezza: abbiamo tutte le capacità per raggiungerla. Ricordiamoci che l'anno scorso eravamo in B, non scordiamocelo. Il rinnovo di Thorstvedt? Ne stiamo parlando, siamo legati a lui da un rapporto speciale perché ha dato il suo contributo a riportarci in Serie A. Non ci sono problemi a riguardo, definiremo l'intesa a giorni. Muharemovic è un ragazzo di prospettiva: mi spiace non giochi nemmeno oggi per un infortunio in Nazionale, sicuramente è un danno enorme per noi"
Le scelte di Grosso
Davanti cambia il tridente composto da Berardi e Fadera (schierato al posto di Laurienté) insieme a Pinamonti. Conferme anche a centrocampo a partire dall'ex Matic, affiancato da Koné e Thorstvedt (preferito a Vranckx). In difesa manca ancora l'indisponibile Muharemovic, sostituito da Romagna accanto a Idzes
Le scelte di Gasperini
Prima volta da titolare in giallorosso per Bailey, schierato con El Aynaoui (e non Soulé)alle spalle di Dybala nuovamente in versione 'falso 9'. Panchina per Dovbyk e Ferguson. Ancora indisponibile Angelino, assenza colmata da Tsimikas con Wesley a destra. Riecco Cristante accanto al recuperato Koné, difesa tipo con Celik e Ndicka insieme a Mancini
Obbligatorio ripartire per la Roma. Dopo due sconfitte di fila all'Olimpico tra campionato (Inter) ed Europa League (Viktoria Plzen), la squadra di Gasperini deve svoltare al Mapei Stadium. Di fronte c'è il Sassuolo, avversaria in salute con 7 punti raccolti nelle ultime tre giornate
Gasperini: "Ci siamo chiariti con Dybala. Ferguson... "
Così l'allenatore della Roma alla vigilia del match. LA CONFERENZA
Dybala: "Siamo entrati mosci e poco cattivi"
La Joya aveva analizzato a Sky lo stop contro il Viktoria Plzen
Gli highlights di Roma-Viktoria Plzen 1-2
Seconda sconfitta di fila all'Olimpico per i giallorossi
La Roma potrebbe diventare la prima squadra a vincere sette trasferte contro il Sassuolo in Serie A: finora sei successi giallorossi, quattro pareggi e una vittoria neroverde (arrivata il 1° febbraio 2020 per 4-2) in 11 precedenti tra le due formazioni al Mapei Stadium
Il Sassuolo arriva da due clean sheet di fila in campionato e potrebbe evitare di subire gol in tre match consecutivi di Serie A per la prima volta dal novembre 2020 con Roberto De Zerbi allenatore. In generale, i neroverdi hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque gare di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 48 partite nel massimo torneo
In 12 stagioni di Serie A, questa è la quarta volta che il Sassuolo guadagna almeno 10 punti dopo le prime sette partite, dopo il 2020/21 (15), il 2018/19 (13) e il 2015/16 (12). In tutte queste tre stagioni i neroverdi terminarono l'ottava gara con almeno 13 punti
Tra le squadre attualmente in Serie A, la Roma è quella che aspetta da più partite il pareggio: 13 (10 vittorie, 3 sconfitte) - l'ultimo segno 'X' dei giallorossi in campionato risale allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1)
Nell'anno solare 2025 nessuna squadra ha guadagnato più punti della Roma in trasferta nei top 5 campionati europei: 32 in 13 match fuori casa (10 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta), esattamente come il Barcellona. Nello stesso periodo, la Roma è una delle due squadre con il maggior numero di clean sheet esterni (otto, al pari del Manchester City)
La Roma è sia una delle due formazioni con meno gol subiti nei top 5 campionati europei 2025/26 (tre, al pari dell'Arsenal) sia una delle uniche tre squadre a non aver ancora concesso reti su sviluppi di calcio piazzato in questi tornei insieme a Marsiglia ed Alaves
La Roma è la squadra contro cui Andrea Pinamonti ha realizzato più gol in Serie A: cinque reti con ben quattro maglie diverse (Sassuolo x2, Frosinone, Genoa ed Empoli), tutte su azione. GUARDA LE STATISTICHE DI PINAMONTI
Paulo Dybala ha preso parte a 12 reti contro il Sassuolo in Serie A (otto gol e quattro assist), di cui sei nelle ultime cinque sfide contro i neroverdi (4G+2A), solo contro Udinese (21) e Milan (13) è stato coinvolto in più reti nel torneo. GUARDA LE STATISTICHE DI DYBALA