Europei su Sky Sport, la campagna video

A meno di un mese dal via all’Europeo, in onda la nuova campagna Sky Sport. Sul set quattro protagonisti d’eccezione: Alessandro Del Piero e Alessandro Costacurta, con Paolo DI Canio e Fabio Capello

I protagonisti d’eccezione del promo sono quattro volti Sky , che sul set alimentano l’attesa per gli Europei e la grande voglia di tifare Azzurri: Alessandro Del Piero e Alessandro Costacurta decidono di andare in ritiro insieme a Paolo Di Canio e Fabio Capello per prepararsi all’Europeo, proprio come la Nazionale.

A meno di un mese dalla prima partita di Euro 2020 , è in onda la nuova campagna Sky Sport, composta da due episodi di avvicinamento all’evento calcistico dell’estate, con tutti i match in diretta su Sky dall’ 11 giugno all’ 11 luglio , anche in 4K HDR (riservato ai clienti con Sky Q via satellite e Sky HD o Sky Ultra HD).

Il loro punto di ritrovo è una casa in cui i quattro campioni passano le giornate a ripassare dati, testando le loro abilità di commentatori e opinionisti in attesa del fischio di inizio delle partite. Il contesto accogliente e scenografico offre ai quattro anche una preziosa opportunità per fare un tuffo nel passato: tra le maglie azzurre storiche di Del Piero e Costacurta, ognuno non perde l’occasione per ricordare i propri momenti iconici in maglia azzurra. Un viaggio nel tempo in due episodi che permette di rivivere quelle emozioni indelebili, ricreando la stessa carica di tanti anni fa proprio in vista del prossimo Europeo. Il promo è prodotto da Sky Creative Agency.