Europei Under 21 2027, classifica Italia e gironi di qualificazione
- L'Under 21 di Silvio Baldini vince di misura anche contro il Montenegro per 1-0 e aggancia la Polonia in testa al girone di qualificazione per l'Europeo Under 21 del 2027. Decisivo il gol del difensore del Napoli Marianucci. L'Italia ha giocato in dieci dal 25esimo del primo tempo dopo l'espulsione di Moruzzi. Di seguito la classifica del nostro girone e i prossimi impegni degli Azzurrini
- 6 PUNTI IN DUE PARTITE
- GOL SEGNATI: 7
- GOL SUBITI: 0
- 6 PUNTI IN DUE PARTITE
- GOL SEGNATI: 3
- GOL SUBITI: 1
- 3 PUNTI IN DUE PARTITE
- GOL SEGNATI: 3
- GOL SUBITI: 2
- 3 PUNTI IN DUE PARTITE
- GOL SEGNATI: 3
- GOL SUBITI: 2
- 0 PUNTI IN DUE PARTITE
- GOL SEGNATI: 0
- GOL SUBITI: 4
- 0 PUNTI IN DUE PARTITE
- GOL SEGNATI: 0
- GOL SUBITI: 7
- 10 OTTOBRE VS SVEZIA U21
- 14 OTTOBRE VS ARMENIA U21
- 14 NOVEMBRE VS POLONIA U21
- 18 NOVEMBRE VS MONTENEGRO U21