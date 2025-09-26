Commissario straordinario stadi, nominato Sessa

Euro 2032, Massimo Sessa nominato Commissario straordinario per gli stadieuro 2032
Massimo Sessa è stato nominato in qualità di Commissario straordinario per gli stadi degli Europei 2032. Simonelli: "Ringraziamo il Ministro Abodi per la dedizione continua: il movimento ha bisogno di stadi nuovi, funzionali e accoglienti"
Massimo Sessa è stato nominato Commissario straordinario per gli stadi in vista di Euro 2032 e avrà il compito di coordinare e supportare le attività e gli interventi relativi alle infrastrutture sportive necessarie per lo svolgimento del Campionato Europeo di calcio. "Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha proposto la nomina dell'Ing. Massimo Sessa in qualità di Commissario straordinario per gli stadi al Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per l'acquisizione del concerto previsto dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport - si legge nella nota ufficiale -. Successivamente, come indicato nella norma, la nomina sarà sottoposta al parere dalle Conferenza Stato-Regioni per la definitiva applicazione". L'Ing. Sessa vanta una lunga e qualificata esperienza come Dirigente Generale del MIT e attualmente è Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
Simonelli: "Ringraziamo il Ministro per la dedizione continua"
A commentare la nomina il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli: "Accogliamo con grande favore la nomina del Commissario straordinario per gli stadi da parte del Ministro Abodi, un passo concreto e da noi auspicato nella direzione giusta per accelerare la modernizzazione degli impianti sportivi italiani - ha detto -. Ringraziamo il Ministro per la dedizione continua e la sensibilità dimostrata verso le esigenze del sistema calcio, in particolare sulla necessità di rinnovare infrastrutture ormai non più adeguate agli standard attuali. La Lega Serie A ha più volte sottolineato negli ultimi mesi quanto il rilancio del nostro movimento passi anche da stadi nuovi, funzionali e accoglienti, in grado di offrire un'esperienza all'altezza delle aspettative dei tifosi. Ci auguriamo che questo nuovo strumento istituzionale possa finalmente semplificare i processi, superare le lungaggini burocratiche e facilitare la realizzazione di progetti attesi da troppo tempo in molte città italiane. All'Ingegner Massimo Sessa rivolgo a nome della Lega Calcio Serie A i migliori auguri di buon lavoro per la sfida che lo attende".