Da Cardiff a Wembley: i 9 stadi che ospiteranno gli Europei del 2028
Nove stadi, otto città, quattro Paesi: saranno questi gli scenari dell'Europeo del 2028, ospitato da Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles. Due stadi a Londra: quello del Tottenham e lo storico Wembley, dove si terranno entrambe le semifinali e la finalissima. Si parte da Cardiff in Galles con la gara inaugurale. Qui tutti i dettagli ufficializzati dall'Uefa (e la foto del logo)
- Il torneo inizierà venerdì 9 giugno 2028 a Cardiff e finirà con la finale di domenica 9 luglio a Wembely (che ospiterà anche entrambe le semifinali)
- Tutti gli otto stadi (tranne Wembley) ospiteranno gli ottavi, mentre i quattro quarti di finale saranno suddivisi tra i padroni di casa: Cardiff, Dublino, Glasgow e proprio Wembley
- Le nazioni ospitanti giocheranno tutte le partite della fase a gironi davanti ai propri tifosi se si saranno qualificate
- Gli orari di gioco sono tre: 14, 17 e 20. La finale si giocherà alle 17 (orari italiani)
- Il format è lo stesso utilizzato dal 2016: sono previste 51 partite, con 24 squadre al via alla fase a gironi
- Le prime due classificate di ciascuno dei sei gironi accederanno agli ottavi di finale, insieme alle quattro migliori terze classificate
- Da quel momento in poi, si procederà a eliminazione diretta. Il percorso verso la finale è predeterminato, consentendo alle squadre partecipanti di prevedere i loro possibili percorsi verso la finale
- Posti: 73.931
- Inaugurazione: 1999
- Sarà lo stadio che ospiterà la prima partita dell'Europeo, venerdì 9 giugno
- Posti: 90.652
- Inaugurazione: 2007
- La storica casa della nazionale inglese ospiterà entrambe le semifinali e la finalissima, in programma domenica 9 luglio
- Posti: 51.711
- Inaugurazione: 2010
- Posti: 52.032
- Inaugurazione: 1903 (ultima ristrutturazione nel 1999)
- Posti: 52.305
- Inaugurazione: 1880 (ultima ristrutturazione nel 2000)
- Posti: 61.000
- Inaugurazione: 2002 (ultima ristrutturazione nel 2015)
- Posti: 52.888
- Inaugurazione: 2025
- Posti: 52.190
- Inaugurazione: 1897 (ultima ristrutturazione nel 1994)
- Posti: 62.322
- Inaugurazione: 2019