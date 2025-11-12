Da Cardiff a Wembley: i 9 stadi che ospiteranno gli Europei del 2028

Nove stadi, otto città, quattro Paesi: saranno questi gli scenari dell'Europeo del 2028, ospitato da Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles. Due stadi a Londra: quello del Tottenham e lo storico Wembley, dove si terranno entrambe le semifinali e la finalissima. Si parte da Cardiff in Galles con la gara inaugurale. Qui tutti i dettagli ufficializzati dall'Uefa (e la foto del logo)

