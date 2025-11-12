Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Da Cardiff a Wembley: i 9 stadi che ospiteranno gli Europei del 2028

LA MAPPA fotogallery
11 foto

Nove stadi, otto città, quattro Paesi: saranno questi gli scenari dell'Europeo del 2028, ospitato da Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles. Due stadi a Londra: quello del Tottenham e lo storico Wembley, dove si terranno entrambe le semifinali e la finalissima. Si parte da Cardiff in Galles con la gara inaugurale. Qui tutti i dettagli ufficializzati dall'Uefa (e la foto del logo)

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

I 9 stadi che ospiteranno gli Europei del 2028

LA MAPPA

Nove stadi, otto città, quattro Paesi: saranno questi gli scenari dell'Europeo del 2028, ospitato...

11 foto

Saelemakers il miglior dribblatore della Serie A

Serie A

In Serie A si dribbla meno del solito (qui il focus a Sky Calcio Club), ma chi sono i giocatori...

21 foto

Buffon Jr, tripletta con la Repubblica Ceca U19

le storie

Papà era un fenomeno in porta, lui gioca in attacco e ha appena segnato una tripletta con la...

45 foto

Le probabili formazioni di Moldavia-Italia

qual. mondiali

Appuntamento giovedì alle 20.45 a Chisinau per la Nazionale di Gattuso, che cambia modulo e...

13 foto

Giocatori che potrebbero andare in Coppa d'Africa

Coppa d'Africa

Manca poco più di un mese all'inizio della Coppa d'Africa che si terrà in Marocco. Competizione...

20 foto

Video in evidenza

    Europei: Ultime Notizie

    L'Italia fa 4 su 4: Armenia battuta 5-1

    under 21

    Partita perfetta dell'Italia U21 di Baldini che a Cremona batte per 5-1 l'Armenia conquistando la...

    Italia U21, 4-0 alla Svezia: Pisilli-Camarda show

    UNDER 21

    Terzo successo in altrettante gare per l'Under 21 di Silvio Baldini nelle qualificazioni agli...

    Commissario straordinario stadi, nominato Sessa

    euro 2032

    Massimo Sessa è stato nominato in qualità di Commissario straordinario per gli stadi degli...