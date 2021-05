Impegnata nel raduno in Sardegna, la Nazionale vive il pre-ritiro in attesa delle convocazioni definitive e l'Europeo. Come stanno gli Azzurri di Roberto Mancini? C'è chi è al top della condizione fisica e mentale al termine del campionato, altri vivono invece un momento meno felice. A 17 giorni dall'esordio contro la Turchia, facciamo il punto reparto per reparto IL RADUNO DEGLI AZZURRI - ORIALI: "DONNARUMMA SERENO" Condividi:

Countdown in corso verso l’inizio dell'Europeo, fase finale che prenderà il via il prossimo 11 giugno proprio con l’Italia di Roberto Mancini. Appuntamento contro la Turchia all’Olimpico per gli Azzurri, impegnati nel pre-ritiro in Sardegna al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula. Venerdì l’amichevole con San Marino a Cagliari, poi il ritorno a Coverciano e l’avvio dell’avventura europea. Di mezzo arriveranno anche le scelte definitive del Ct, chiamato a ridurre da 33 a 26 i convocati entro l’1 giugno. Saranno loro a prendere parte alla spedizione di Euro 2020, ma come stanno ora gli Azzurri? Proviamo a fare ordine, reparto per reparto, a 17 giorni dalla fase finale indicando la situazione psico-fisica di tutti i protagonisti. Una premessa è doverosa: nessuno dei giocatori infortunati (Spinazzola, Pellegrini, Acerbi, Sensi e Verratti) rischia attualmente l’Europeo. Lavoro fisioterapico per loro, magari qualcuno salterà la prima partita ma l’intenzione del 'Mancio' è di averli tutti.

Portieri: Donnarumma distratto dal Milan? approfondimento Oriali: "Donnarumma sereno, ma mercato sia veloce" Inevitabilmente l’attualità ci porta a Donnarumma, portiere titolare della Nazionale e del Milan che in giornata ha accolto l’erede Maignan per sostenere le visite mediche. Un momento particolare per Gigio, che ha deciso di restare accanto a Raiola senza trovare l’intesa coi rossoneri. Un club fondamentale nella carriera del portiere 22enne, società che l’ha lanciato nel grande calcio facendo il possibile per trattenerlo a Milano. Le prossime settimane scioglieranno tutti i dubbi sul futuro di Donnarumma, obbligato a concentrarsi sull’Europeo. Meno distratto è sicuramente Cragno, presente nella sua Cagliari e protagonista di un ottimo campionato. Stagione meno soddisfacente per Sirigu, sardo e anch’egli attualmente a casa nel pre-ritiro, salvo tuttavia col Torino ai titoli di coda della Serie A. Chi ha chiuso con l’amaro in bocca è invece Meret, che si gioca un posto dopo aver perso la Champions negli ultimi 90 minuti.

Difensori: Bastoni al top, Acerbi indietro approfondimento Azzurri, il raduno come una vacanza. Per ora Da due stagioni centrale nell’Inter, dove ha appena festeggiato lo scudetto, il baby Bastoni è titolare tra i nerazzurri nonché difensore sempre più in alto nelle gerarchie di Mancini. Esperienza che non manca invece a Chiellini, 15 anni più anziano del compagno ma dall’ottimo momento: merito del recente trionfo in Coppa Italia e dell’obiettivo Champions raggiunto con la Juventus. Meno felice il momento psicologico di Di Lorenzo (Napoli) e Florenzi (Psg), ma entrambi hanno chiuso in ascesa i rispettivi campionati. Un gradino sotto dal punto di vista fisico per Bonucci e Spinazzola, frenati dai problemi muscolari, mentre la condizione mentale non può essere al top per Mancini e Toloi al traguardo della stagione con Roma e Atalanta. Chi ha chiuso la Serie A in anticipo è Acerbi (infortunio del legamento collaterale), condizione da ritrovare a differenza di Biraghi piuttosto deluso dall’annata della Fiorentina.

Centrocampisti: Verratti da monitorare, Barella super approfondimento Tutte le rose delle Nazionali agli Europei La batteria dei sardi nel pre-ritiro si completa con Barella, un altro degli eroi dell’Inter scudettata: ottima la stagione dell’ex Cagliari, che proprio da casa si affaccia all’Europeo. Altrettanto esaltante il campionato di Locatelli (Sassuolo) e Pessina (Atalanta), giovani risorse di un reparto dove vive un buon momento anche Cristante cresciuto nella seconda metà della stagione. Discorso diverso per il compagno giallorosso Pellegrini, problema muscolare per il capitano della Roma così come Sensi: l’infortunio agli adduttori obbligherà Mancini e lo staff a seguirne le condizioni. È invece il ginocchio a frenare la parabola di una pedina centrale come Verratti, che ha dovuto salutare il Psg a inizio maggio e intende recuperare per tempo. Nessun infortunio invece per Castrovilli che, come Biraghi, non può essere felice della sua Fiorentina.