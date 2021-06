Le scelte di Silhavy

Squadra delineata anche dal Ct ceco, che si affida a Krmencik (e non Schick) nel 4-2-3-1 di partenza. Non mancano le conoscenze dalla Serie A come Barak e Jankto, entrambi sulla trequarti. Occhio alle geometrie di capitan Darida, gioca Pavlenka in porta preferito a Vaclik