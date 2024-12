Euro U21: Italia con Romania, Slovacchia e Spagna

Gli azzurrini sorteggiati nel gruppo A con i padroni di casa della Slovacchia, Romania e Spagna. L'Europeo Under 21 è in programma dall'11 al 28 giugno 2025

Sorteggiati i gironi del prossimo Europeo Under 21, in programma in Slovacchia dall'11 al 28 giugno 2025. Gli azzurrini allenati da Nunziata sfideranno i padroni di casa, la Romania e la Spagna nel gruppo A. Nel gruppo B ci sono Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania e Slovenia, nel gruppo C Portogallo, Francia, Polonia e Georgia, nel gruppo D, Finlandia, Olanda, Ucraina e Danimarca. Le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente alla fase a eliminazione diretta.