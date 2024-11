Oggi il premio ‘Campanati’ all’arbitro Lexetier

A San Siro ci sarà un francese ad aver vinto l'Europeo . Non si tratta di un calciatore ma dell'arbitro François Letexier , che a Euro2024 ha diretto la finale tra Spagna e Inghilterra, arrivando contro tutti i pronostici all'ultimo atto della rassegna e diventando l'arbitro più giovane presente in una finale del torneo continentale.

Letexier ha infatti conquistato il premio arbitrale "Giulio Campanati" , risultando il miglior direttore di gara di Euro2024: ad assegnare il riconoscimento in memoria del "Presidentissimo" una giuria composta da dirigenti, ex arbitri e giornalisti, tra cui Lorenzo Fontani di SkySport che annuncerà la consegna sul terreno del "Meazza" prima dell'inizio di Italia-Francia.

L’iniziativa mira a riconoscere l’impegno e la dedizione del 23° uomo in campo, proprio come ha fatto Giulio Campanati, che nel corso della sua lunga carriera si è speso per accrescere e rafforzare il movimento arbitrale in Italia e all’estero.

Il premio viene assegnato in occasione di Mondiali ed Europei: il vincitore delle edizioni della FIFA World Cup 2014 e dell’Europeo 2016 è stato l’italiano Nicola Rizzoli, mentre in occasione dei Mondiali 2018 il premio è andato all’arbitro argentino Nestor Pitana e per Euro 2020 all’olandese Bijorn Kuipers. Ai Mondiali Qatar 2022 nuova affermazione italiana con Daniele Orsato, che sarà presente alla conferenza di presentazione del premio insieme al presidente della FIGC Gravina e a quello dell'Aia Carlo Pacifici.