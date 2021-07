5/20

GIAMPAOLO PAZZINI (tripletta)

Inghilterra U21-Italia U21 3-3, amichevole, 24 marzo 2007



Eccezionale la performance del "Pazzo", che inaugura il nuovo Wembley appena ristrutturato con una tripletta. Per l'evento si sceglie un'amichevole tra le due nazionali Under 21 e Pazzini va in gol dopo nemmeno un minuto. Nel secondo tempo, dopo che gli inglesi l'hanno ribaltata, si ripete al 53' e infine fissa il 3-3, dopo il nuovo vantaggio dei padroni di casa, al 67'