Il gruppo E degli Europei prosegue a Siviglia, dove la Roja affronta la Svezia. Luis Enrique si affida a Morata (e non Moreno) nel tridente con Olmo e Ferran Torres. Panchina per Fabian Ruiz: gioca Pedri. Busquets positivo al Covid come Kulusevski e Svanberg, assenze che obbligano Andersson a puntare sul tandem Berg-Isak. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD