Inizia la seconda giornata degli Europei. Si parte con Finlandia-Russia. I finlandesi sono reduci dal successo per 1-0 sulla Danimarca, mentre la squadra di Cercesov arriva dalla pesante sconfitta contro il Belgio per 3-0. Gioca titolare Miranchuk dell'Atalanta. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD