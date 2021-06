statistiche

Il 18 giugno è anche un giorno in cui, storicamente, si assegnano tanti rigori agli Europei: ben 5! Rete ed errore per Dani in Inghilterra-Spagna 2-1 (gironi di Italia ’80), trasformazione per McAllister a Svezia 1992 (Scozia-Comunità Stati Indipendenti 3-0, fase a gironi), rete per Shearer ad Inghilterra ’96 (Inghilterra-Olanda 4-1, quarti di finale), infine errore per Cristiano Ronaldo a Francia 2016 (Portogallo-Austria 0-0, fase a gironi).