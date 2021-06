Vietato sbagliare a Baku per la squadra di Gunes, travolta all'esordio dall'Italia e opposta ai gallesi nel gruppo A. Novità Under sulla trequarti, dove c'è anche Calhanoglu alle spalle di Yilmaz. Fuori Demiral sostituito dall'altro "italiano" Ayhan. Page conferma Bale, Ramsey e James alle spalle di Moore. Diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD