Dopo la bella prova con vittoria netta sulla Turchia per 3-0, la Nazionale di Mancini vuole blindare la qualificazione contro la Svizzera. Formazione confermata per dieci undicesimi: gioca Di lorenzo al posto di Florenzi. Petkovic schiera il tridente con Shaqiri ed Embolo a supporto di Seferovic. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 alle 21. Diretta su Sky Go, anche in HD