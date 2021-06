La seconda giornata del gruppo C inizia a Bucarest tra squadre ancora a 0 punti. Shevchenko punta su Yaremchuk rifornito da Yarmolenko e Malinovskyi. Attacco tutto "italiano" per Angelovski: ecco il tandem Pandev-Elmas con Bardi a sostegno. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD