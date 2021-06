Entrambe battute 3-0 dagli Azzurri, si affrontano sperando ancora nella qualificazione agli ottavi. La Svizzera, con un punto in classifica, deve vincere: migliorando parecchio la sua differenza reti (magari con l'aiuto anche dell'Italia) potrebbe addirittura agganciare il Galles a 4 punti e passare come seconda; in alternativa potrebbe sperare di passare tra le migliori terze. Alla Turchia, invece, una vittoria potrebbe anche non bastare per essere tra le migliori terze