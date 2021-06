A Bucarest si gioca un vero e proprio scontro diretto per determinare chi tra Ucraina e Austria si qualificherà agli ottavi di finale come seconda nel gruppo C regalandosi come prossima avversaria l'Italia di Mancini. In caso di pareggio sarà la nazionale di Shevchenko a imporsi per reti fatte, ma l'Austria potrebbe continuare a sperare di passare tra le migliori terze. Diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 252. Disponibile su Sky Go, anche in HD